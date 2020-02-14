الحكيم يبحث مع سيناتور امريكي العلاقات بين بغداد وواشنطن بحضور الفياض

2020/02/14 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، مع السيناتور الامريكي ميت رومني، العلاقات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن بحضور مستشار الامن الوطني فالح الفياض.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الحكيم "بحث خلال لقائه السيناتور الامريكي، ميت رومني على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن وبحضور مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، العلاقات الستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن، وأهمية الارتقاء بها إلى ما يخدم مصالح كلا الشعبين".واكد الحكيم، بحسب البيان، على "ضرورة احترام سيادة العراق من قبل جميع الأطراف، والعمل على دعم جهود العراق ليكون عامل استقرار في المنطقة، وعدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضيه، أو استخدامه ساحة للخلافات".وثمن "جهود القوات الأمريكيّة، والقوات التحالف الدوليّ في دحر تنظيم داعش الإرهابيّ، وتحرير المناطق التي كان يسيطر عليها".ودعا الحكيم إلى "ضرورة إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليميّة، وسياسة المحاور لتحقيق الأمن الداخليّ الذي ينعكس على أمن المنطقة كلها".

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