2020/02/14 | 21:25 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهالي السليمانية يقضون وقتا ممتعا بين الثلوج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 21:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

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