2020/02/14 | 21:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة المصرية تعلن عزل المحيطين بالحالة المصابة بفيروس كورونا 14 يوما (المستقلة) ممدوح بليغ/ اتخذت وزارة الصحة والسكان، إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين لأول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص “أجنبي”.وقالت الوزارة إنه جرى إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما جرى عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة […]

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