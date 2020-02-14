2020/02/14 | 21:37 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يشدد لفرنسا على عدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 21:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يشدد لفرنسا على عدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضي العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يشدد لفرنسا على عدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).