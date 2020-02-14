” علاوي ” يسمي شخصية اكاديمية ومستقلة لــ وزارة مهمة جدا …

2020/02/14 | 21:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تجمع الاكاديميين والمفكرين العراقيين المستقلين عن توجه السيد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى تسمية شخصية أكاديمية مستقلة لحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي.وقال التجمع في بيان له […]

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