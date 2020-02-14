ريال مدريد يقف دقيقة صمت حداداً بعد وفاة صحفي

2020/02/14 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

نالت إدارة ريال مدريد الإسباني الموافقة من رابطة الدوري "الليجا" للوقوف دقيقة صمت، حداد...





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