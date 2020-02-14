مديرية المرور تلجأ الى اليمين في فرض الغرامات على المخالفين

2020/02/14 | 21:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إتخاذ سلسلة مـن الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون المرور الجديد، فيما دعت أمانة بغداد للعمل على صيانة الطرق والاشارات الضوئية والتأكد من عملها بشكل صحيح.[…]

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