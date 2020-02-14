علاوي يتوعد: تأكدوا، سنلاحق المعتدين وحماتهم والساكتين عنهم قانونياً ولن يفلت أحدٌ من العقاب

2020/02/14 | 21:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال زعيم إئتلاف “الوطنية” أياد علاوي إن “كمية وحجم الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون لم يشهده التأريخ حتى في عهد الانظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق”.كمية وحجم الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون لم يشهده التأريخ حتى في … Readmore

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