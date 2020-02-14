الكشف عن الميزات التي يجب عليك إيقافها في هاتفك الذكي

2020/02/14 | 21:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة لا يحتاج الجميع إلى الوظائف التي يحاول بها مصنعو الهواتف الذكية توسيع قدرات أجهزتهم.غالبًا ما يحدث أن البرامج والخدمات التي يُعتقد أنها مفيدة، في الواقع لا تؤدي إلا إلى حدوث مشاكل غير ضرورية، لذلك من الأفضل إيقاف تشغيلها فورًا بعد شراء الجهاز.على سبيل المثال، يمكن أن تكون التطبيقات، التي تعتقد […]

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