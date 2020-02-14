مسلحون تدعمهم تركيا أسقطوا هليكوبتر تابعة للقوات السورية في إدلب

2020/02/14 | 21:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول/بيروت (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام حكومية تركية وسورية يوم الجمعة أن مسلحين سوريين تدعمهم تركيا أسقطوا طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الحكومية غربي حلب في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا التي شهدت تصاعدا في العنف ونزوحا في الأسابيع الماضية.وقال … Readmore

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