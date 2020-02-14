سلام، احترم الفلكلور واختار أسلوباً خاص به ليكون إضافة للفن الايزيدي

2020/02/14 | 21:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد- ذياب غانم المراحل الصعبة التي مر بها، والمكان الذي ولد فيه، اصبحت خلفيته الناجحة، تميز باسلوبه المختلف الهادىء، اخذ جميع الطرق بعين الاعتبار منذ نقطة البداية، واجه الصعوبات باختياره أسلوباً مغايراً للاخرين، كان مالكا للجرأة منذ بداية مسيرته الفنية.رغم انشغاله بالدراسة لم يترك موهبته على ارض الفشل بل طورها حتى وصل بها …

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