العراق يطلب دعماً من ألمانيا لرفع الحظر عن خطوطه الجوية

2020/02/14 | 21:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع هايكو ماس وزير الخارجيّة الألمانيّ على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في دورته الـ 56التي أنطلقت اليوم وتستمر لثلاثة أيام.

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