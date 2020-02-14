لأول مرة.. “تكنولوجيا” تتنبأ بدقة باحتمال الإصابة بحالة مميتة!

2020/02/14 | 21:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تمكّن ذكاء اصطناعي مطوّر من التنبؤ بدقة، لأول مرة في العالم، باحتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.واستخدمت دراسة، أجرتها Barts Health NHS Trust بالتعاون مع جامعة College لندن، الذكاء الاصطناعي لتحليل فحوصات القلب لأكثر من ألف مريض، بمتوسط ​​عمر 60 عاما، في مستشفى “سانت بارثولوميو” والمستشفى الملكي المجاني.وحللت تقنية […]

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