2020/02/14 | 21:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا (المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية فى مستشفيات الدولة ليصل بذلك عدد الحالات التى تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة.وكانت الوزارة الإماراتية أعلنت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).