إعلان أول إصابة بفيروس كورونا في مصر

2020/02/14 | 21:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك، الجمعة، تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتين إلى أن المصاب “أجنبي” وليس من مواطنا مصريا.وقال مستشار وزيرة […]

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