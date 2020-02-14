2020/02/14 | 21:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب سيصوت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، التي تم اكمال تشكيلها وتضم خمس وزيرات خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حكومة علاوي ستعلن الإسبوع المقبل وتضم خمس نساء) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: حكومة علاوي ستعلن الإسبوع المقبل وتضم خمس نساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).