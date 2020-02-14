محافظ البصرة يعلن وصول الانابيب الخاصة بمشروع نقل الماء الى قضاء شط العرب

2020/02/14 | 21:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ الغد برس:

أعلن محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، اليوم الجمعة، عن وصول الانابيب الخاصة بمشروع نقل الماء من قضاء القرنة شمالي المحافظة الى قضاء شط العرب.

وقال العيداني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "الانابيب الخاصة بمشروع نقل الماء من قضاء القرنة الى قضاء شط العرب قد وصلت الى محافظة البصرة"، لافتاً الى ان "المشروع يتكون من مرحلتين حيث تتضمن المرحلة الاولى التجهيز فيما تتضمن المرحلة الثانية اعمال التنفيذ للمشروع الخاص بايصال المياه لابناء قضاء شط العرب".

واضاف ان "مدير دائرة ماء محافظة البصرة المهندس زهير الموسوي ان طول أنبوب الماء الناقل من قضاء القرنة الى قضاء شط العرب يبلغ بحدود (85) كم ويبلغ قطر الانبوب (1400) ملم وينقل كمية الماء (2) متر مكعب ونصف بالثانية والتي ستغطي قضاء شط العرب من الاحتياج الفعلي للأهالي من ناحية ايصال الماء".

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