كلبة تستقبل بحفاوة صاحبتها رائدة الفضاء بعد غياب عام كامل (فيديو)

2020/02/14 | 21:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (رويترز) – لا تملك الكلاب القدرة على التعبير بالكلمات لكن الكلبة المدللة لرائدة فضاء أمريكية عبرت عن فرحتها بالتئام شملهما بطريقة مثيرة للغاية بهز ذيلها والنقر بمخالبها على الباب في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على الإنترنت.نالت رائدة … Readmore

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