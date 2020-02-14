أردوغان: سنعارض إدراج باكستان على قائمة تمويل الإرهاب

2020/02/14 | 21:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام اباد (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إنه سيعمل على بقاء باكستان خارج القائمة السوداء لتمويل الإرهاب خلال اجتماع هيئة رقابة مالية عالمية، في خطوة اعتبرها مضادة ”للضغوط السياسية“ من جانب منتقديها.وفي أواخر العام … Readmore

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