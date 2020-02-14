طهران تعلن التصدي لهجوم إلكتروني واسع نفذته الحكومة الامريكية

2020/02/14 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، العميد غلام رضا جلالي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إلكتروني واسع الناطق نفذته الحكومة الأمريكية واستهدف البنية التحتية لإيران”.وقال جلالي، تصريحات لإذاعة جمهورية إيران الإسلامية، يجب أن يكون لدى المسؤولين الإيرانيين فهم مشترك للدفاع وحماية البنية التحتية الرئيسية في البلاد.الهجوم الأخير كان من نوع “دي دي أو إس” […]

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