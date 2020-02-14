الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بـ”كورونا”

2020/02/14 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الجمعة، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، ليصل بذلك عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة.وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي شفاء الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا “73 عاما” وتعافيها التام […]

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