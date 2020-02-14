“علاوي” وكابينته الوزارية.. هكذا يمارس “الصدر” و “العامري” ضغوطاتهم عليه

2020/02/14 | 22:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق على ما يبدو، أن الأحزاب السياسية الحاكمة في #العراق، لم تتعظ بعد من كل ما جرى بالضد منها في الآونة الأخيرة بالبلاد، بل ولا تهتم لطموحات […]

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