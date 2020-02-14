اللاءات العربية — اين؟ مواقف عربية خجولة !!

2020/02/14 | 22:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاد الحديثي صفقة القرن كشفت أنه لا يوجد معنى للقانون والشرعة الدولية بما فيها الأمم المتحدة، وأن ترامب ونتانياهو يسعيان للقضاء على ما تبقى من القانون الدولي”.صفقة القرن” ليست أكثر […]

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