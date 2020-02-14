الصدر يتحدث عن المرأة بشأن التعري والسفور

2020/02/14 | 22:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقالات تحدث فيه عن المرأة بشأن التعري والسفور.القَدْر او الحد، فقد قال تعالى في محكم كتابه العزيز: (قَدْ جَعَلَ اللَّـهُ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْراً) […]

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