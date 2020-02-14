الحوثيون يعلنون مقتل 11 جندياً من قوات التحالف سعودي في عسير

2020/02/14 | 22:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة “أنصار الله” “الحوثيين”، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة 11 جندياً من الجيش التحالف السعودي، بعمليات قنص في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.وذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، أن “الجماعة استهدفت بعمليات قنص قوات التاحلف السعودي قبالة منفذ علب الحدودي وفي أبواب الحديد ومجازة الشرقية بعسير”.وأضافت أن “العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة […]

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