عماد محسن يفتتح أهدافه مع الهلال السوداني

2020/02/14 | 22:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افتتح المهاجم الدولي عماد محسن مساء اليوم الجمعة، أهدافه مع فريقه الجديد الهلال السوداني، وذلك في مرمى الأهلي عطبرة، ضمن الأسبوع الثالث من الدور الثاني للدوري الممتاز.

وجاء هدف عماد محسن في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، تنازل له عنها مهاجم الهلال محمد موسى الضي، في لفتة نالت إشادة الحضور.

يذكر أن عماد محسن لعب 5 مباريات مع الهلال محلية وقارية بمباراة اليوم أمام الأهلي عطبرة ، ولم يحرز أي هدف في المباريات السابقة.

وكان الهلال قد تعاقد مع عماد محسن في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الزوراء العراقي.

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