مقتل متظاهر وإصابة آخرين بهجوم من جهة مجهولة وسط بغداد

2020/02/14 | 22:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد شهود عيان في بغداد، مساء اليوم الجمعة، مقتل متظاهر وإصابة آخرين بهجوم نفذته جهة مجهولة بأسلحة "بيضاء" على المعتصمين في ساحة الوثبة وسط العاصمة.وقال الشهود لـ"كلكامش برس" إن "مجموعة مجهولة يحملون سكاكين وهراوات هاجموا المعتصمين في ساحة الوثبة وسط بغداد، وقاموا بضرب وطعن عدد منهم ما أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة آخرين".وأشاروا إلى أن "القوات الأمنية كانت على مقربة من الأحداث إلا أنها لم تحرك ساكناً".

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