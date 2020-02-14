المانيا تؤكد مواصلة العمل ببرنامج تدريب قوات البيشمركة

2020/02/14 | 22:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، اجتماعاً مع وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور.

وجاء الاجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2020 الذي انطلقت أعماله اليوم في ألمانيا بحضور كبار صناع القرار في العالم.

وتباحث الجانبان في آخر تطورات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة بشكل عام، كما تطرقا الى سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا.

واشادت وزيرة الدفاع الألمانية باستتباب الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، وأكدت أن بلادها ستواصل العمل ببرنامج تدريب قوات البيشمركة.

من جانبه، شكر رئيس حكومة إقليم كوردستان ألمانيا على دورها، كجزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، في دعم قوات البيشمركة، مجدداً التأكيد على أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً جدياً على الأمن العالمي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات يجريها رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين العالميين وصناع القرار المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان على رأس وفد وزاري الى ألمانيا يوم الخميس لحضور المؤتمر الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى 16 من الشهر الجاري.

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