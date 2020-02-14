بعد موجة البرد الأخيرة.. راصد جوي: استعدوا لأمطار تبدأ الأحد المقبل حتى نهاية الأسبوع

2020/02/14 | 22:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة.



إن البلاد ستشهد سقوط امطار مطلع الأسبوع الحالي وحتى نهايته.

وقال الزيادي لـ"الغد برس"، أن "هناك بوادر هطول أمطار مختلفة الشدة تبدأ تدريجياً من يوم الأحد المقبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع"، مشيرا إلى انها "ستشمل مدن البلاد كافة وأحياناً مناطق متفرقة".

واضاف، أن " الملامح الجوية المرسومة لطقس شهر آذار المقبل تبين ان البلاد قد تشهد حالات ماطرة بسبب تفاعل نشاط البحر الأحمر و المنخفض السوداني".

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