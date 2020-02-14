سالم: السفارة الأمريكية تجند منحرفين للإساءة إلى الرموز الدينية والمعتقدات

2020/02/14 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب، حسن سالم، اليوم الجمعة، ان “السفارة الامريكية تجند مجموعة من العناصر للاساءة الى الشعائر والمعتقدات”.وقال سالم في تصريح صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “السفارة الامريكية تجاوزت حدودها حتى وصل الامر الى الاساءة الى الرموز الدينية والمعتقدات والشعائر الحسينية من خلال تجنيد عملائها المنحرفين ليقوموا بهذا الدور المنحرف واضاف، انه […]

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