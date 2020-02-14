الزمالك يصالح جماهيره من الدوحة ويتوج بطلاً للسوبر الأفريقي

2020/02/14 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق الزمالك المصري لقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم على حساب منافسه الترجي التونسي بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي استضافتها دولة قطر للمرة الثانية.

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