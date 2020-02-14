2020/02/14 | 22:46 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تقول دراسة حديثة إن الرجال المثليين هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد أكثر من العاديين، وربما يعود ذلك لاستخدامهم أجهزة الاسمرار الصناعي بشكل أكبر.
وسجل الباحثون معدلات إصابة بسرطان الجلد […]
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وسجل الباحثون معدلات إصابة بسرطان الجلد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: المثليون أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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