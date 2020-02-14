دراسة: المثليون أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان

2020/02/14 | 22:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول دراسة حديثة إن الرجال المثليين هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد أكثر من العاديين، وربما يعود ذلك لاستخدامهم أجهزة الاسمرار الصناعي بشكل أكبر.وسجل الباحثون معدلات إصابة بسرطان الجلد […]

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