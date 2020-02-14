تسجيل اول حالة اصابة بـ”كورونا”

2020/02/14 | 22:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.وذكرت الوزارة في بيان لها، اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “التحاليل المعملية للحالة المشتبه بها جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن “من دون ظهور أي أعراض مرضية”.ونقلت السلطات الصحية في […]

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