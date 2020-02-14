قاسم المحبشي - تأملات في فلسفة الحب والحكمة عند العرب واشياء آخرى

2020/02/14 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي والسؤال؛ لماذا ارتبط الحب والحكمة عند العرب بالجنون؟! كلمة حب واحدة من الكلمات التي نرددها كثير في حياتنا ويعرفها الأطفال والمراهقين والشباب والنساء والرجال ونستعملها بمعاني ودلالات متعددة ونطلقها على حالات واشياء متنوعة ( حب محب يحب حبا حبيبا محبوبا أحبك أحبيني، حب الله ورسوله.حب الأم الوالدين للأبناء حب الحياة وحب التملك وحب المال وحب الأرض وحب الأوطان وحب لإنسان للإنسان .الخ) انها الكل......

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