سمير حنا خمورو - إنهم لا يعرفون ما هي الطفولة. ملحمة الأطفال العاملين في إيران

2020/02/14 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو ترجمة سمير حنا خمورو وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية من إيران، هناك ما يقرب من نصف مليون طفل عامل يعملون حاليا في البلاد.هذا الرقم مروع في حد ذاته، وطبعا ان الأرقام الحكومية لا تقول كل الحقيقة، ولكن مع الأخذ في الاعتبار عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عامًا ، فإن هذا يعني أن واحدًا من بين كل 20 طفلًا في سن المدرسة في إيران يعمل.من بينهم عدد كبير من الأطفال من البلدان المجاورة ا......

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