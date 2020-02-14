خالد صبيح - (كاتمين على انفاسنا)

2020/02/14 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_صبيح يبدو ان خروج نساء العراق المدنيات في تظاهرة يوم أمس (13شباط - فبراير) قد أدخل الانتفاضة في منعطف جديد جعلها اكثر حيوية وتجذرا من محدودية مطالب اصلاح منظومة الحكم التي وسمتها في مراحلها الاولى، فهذه التظاهرة، بتصوري، كانت اشهارا لمطلب جوهري واضح هو مدنية الدولة والمجتمع.قبل هذا وفي السياق نفسه عبر تحدي المنتفضين وتصديهم للتشويهات التي حاولت المس بظاهرة الاختلاط بين الجنسين في ساحات التظاهر......

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