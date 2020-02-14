2020/02/14 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني عبر انستغرام..احتفالًا بعيد الحب (المستقلة)- منى شعلان / نشر الهضبة عمرو دياب ، صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربينى ، خلال تواجدهما بأحد المطاعم ،احتفالًا بعيد الحب.وعلق الهضبة ، على الصورة ، المنشورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، :”هابى فلانتين..زى ما انتى”.ومن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني عبر انستغرام.. احتفالًا بعيد الحب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني عبر انستغرام.. احتفالًا بعيد الحب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).