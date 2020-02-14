حرمان مانشستر سيتي من البطولات الأوروبية موسمين

2020/02/14 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر إيقاف مانشستر سيتي الإنجليزي من اللعب في بطولاته لمدة موسمين

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