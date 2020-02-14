درجال: الـ{فيفا} سيرشح شخصية لقيادة الكرة العراقية

2020/02/14 | 22:52 - المصدر: الصباح

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بغداد/ نبيل الزبيدي

افاد اللاعب الدولي السابق ورئيس كتلة المعترضين في الانتخابات الاخيرة عدنان درجال بان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيرشح خلال اليومين المقبلين الشخصية التي تقع على عاتقها قيادة دفة اتحاد الكرة لحين تسمية الهيئة المؤقتة ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الكتلة المعترضة بحضور كابتن المنتخب الوطني السابق يونس محمود ونائب رئيس نادي القوة الجوية وليد الزيدي وعضو الهيئة الادارية للجوية الدكتورة رشا طالب ورئيس اتحاد فرع صلاح الدين جواد الجبوري.

واكد درجال ضرورة تغيير النظام الاساسي للاتحاد لان فيه اختلافا بين النسخة العربية والانكليزية ومشكلات اخرى سيتم بحثها مع وفد من الاتحاد الدولي لاعادة كتابته بما يتوافق مع نظام الاتحاد الدولي، وسوف نسعى الى زيادة عدد اعضاء الهيئة الى اكبر قدر ممكن تسمح به لوائح الـ(فيفا)، مبينا وجود هيئتين احداهما عامة تحضر للمؤتمر الانتخابي، واخرى تحضر للمؤتمرات العادية.

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