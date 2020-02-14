السياحة تعتزم تأهيل أربعة مواقع حيوية

2020/02/14 | 22:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / واع

اعلنت هيئة السياحة، وضع خطة لتطوير المواقع والمرافق السياحية الحيوية في البلاد، مبينة ان إيرادات السياحة الدينية تحتل المرتبة الأولى، وتأتي بعدها السياحة الأثرية.

وقال مدير عام المجاميع السياحية في هيئة السياحة محمد العبيدي لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن"هناك العديد من المواقع السياحية في عموم المحافظات ،التي سيتم تأهيلها وتطويرها عن طريق الاستثمار"، لافتاً إلى أن"من بين تلك المواقع منطقة "السندباد" في البصرة و"بحيرة ساوة" في المثنى و"سد العظيم" في ديالى و"سد الموصل" في نينوى".

واضاف العبيدي، أن"عملية التأهيل سوف تشمل جميع المرافق السياحية، بما يشجع السياح والزوار على ارتيادها"، مبيناً أن"هناك الكثير من المناطق التي ستكون منتجعات سياحية كبيرة إذا تم تأهيلها بالإضافة إلى تأهيل مناطق الأهوار".

واوضح، أنه"بعد دخول الأهوار لائحة التراث العالمي، أخذت الوزارة على عاتقها عملية الترويج والتخطيط لإقامة القرى السياحية".

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