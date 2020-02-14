اعتقال اثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة في ذي قار

2020/02/14 | 22:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على اثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة بالناصرية بحوزتهم 1400 قرص مخدر.وذكرت القيادة في بيان لها حصلت عليه “العهد نيوز”، بناءا على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال المتابعة والمراقبة من قبل مفارز شعبة مخدرات الناصرية وتوفر معلومات مؤكدة عن قيام شخصين ببيع وتعاطي الحبوب المخدرة […]

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