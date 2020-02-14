2020/02/14 | 22:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني ومايك بومبيو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: أي تغييرات يجب أن تحافظ على دستورية كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني: أي تغييرات يجب أن تحافظ على دستورية كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).