توقف رحلات الخطوط الجوية العراقية الى جميع الدول الأوروبية اعتباراً من هذا الموعد

2020/02/14 | 22:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبارا من اليوم الجمعة الرابع عشر من فبراير، لا رحلات للخطوط الجوية العراقية الى جميع الدول الأوروبية التي تسير اليها رحلاتها المجدولة .سيستمر هذا الأمر إلى نهاية الشهر الجاري وربما اكثر، لحين إيجاد بديل عن الشركة المنهارة المفلسة، اطلس كلوبال التركية.حيث كانت تسير جميع رحلات العراقية الى أوروبا .

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