غوارديولا متخوف من اقالته إن لم يفز على ريال مدريد

2020/02/14 | 22:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى الإسباني جوسيب غوارديولا الخميس، تخوفه من امكانية إقالته من منصبه مدربا لمانشستر سيتي الإنكليزي فيما لو فشل بالتغلب على ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا […]

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