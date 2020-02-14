بالسكاكين .. اتباع الصدر يقتحمون خيم الاعتصام السلمية بساحة التحرير

2020/02/14 | 22:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد ناشطون ان مسلحين هاجموا خيم الاعتصام في ساحة التحرير وطعنوا متظاهرين فيما خطفوا اخرين .واضاف متظاهر هرب من الهجوم في اتصال بـ"كلكامش برس" ان " اتباع الصدر هاجموا خيم اعتصام المتظاهرين السلميين بساحة التحرير على مرأى القوات الامنية التي تجاهلت استغاثات المتظاهرين وقاموا بطعن عدد من المحتجين ".وطالب المعتصمون "الشباب الواعي بدعم ساحات التظاهر وزياددة زخم الاحتجاجات لمنع المخططات الرامية الى افشال الاحتجاجات الشعبية بالترهيب والخطف والقتل ".

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