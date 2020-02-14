رئيس حكومة إقليم كردستان يجتمع مع وزير الخارجية الأميركي

2020/02/14 | 23:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وبحث معه جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى في الاجتماع استعراض مجمل مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة بشتى المجالات، حيث أكد الجانبان أهمية زيادة التنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب، مع التشديد على ضرورة استقرار العراق وبقاء القوات الأميركية في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

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