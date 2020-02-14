البارزاني وبروليت يؤكدان ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين إقليم كردستان وأميركا

2020/02/14 | 23:01 - المصدر: قناة التغيير

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التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، وزير الطاقة الأميركي دان بروليت على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن

الجانبان بحثا آخر المستجدات الراهنة في العراق والمنطقة بشكل عام، وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين ولاسيما في قطاعي الاقتصاد والطاقة.

وشدد البارزاني على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين الجانبين بشتى المجالات.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين العالميين وصناع القرار المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن.

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