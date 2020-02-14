الاستاذ نزار بطرس الحداد

2020/02/14 | 23:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار بطرس حداد مواطن مسيحي من كركوك عاشق لكركوك التي ولد فيها من اب الي اجداد في عمق تاريخ كركوك العريقة كان يسكن قرب محطة تعبئة البلدية مقابل اتحاد النساء […]

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