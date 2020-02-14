عمليات لغداد: قواتنا في الخلاني والتحرير تتعرض للرمي الكثيف ببنادق “الصجم”

2020/02/14 | 23:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، ان “قواتنا الامنية المكلفة بحماية التظاهرات تتعرض الى الاعتداء من قبل بعض المتظاهرين”.وذكر بيان للقيادة حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “لليوم الثالث على التوالي تتعرض قواتنا المكلفة بحماية المتظاهرين في قاطع الخلاني – التحرير الى رمي مكثف ببنادق صيد ( الصچم )، مما ادى الى إصابة عدد من […]

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