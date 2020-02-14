2020/02/14 | 23:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 8 مدنيين على الأقل بضربة جوية في أفغانستان اليوم الجمعة، حسب وكالة “رويترز” نقلا عن شهود عيان.وأكد سكان إقليم ننكرهار شرق البلاد أن الغارة استهدفت سيارة تقل مدنيين، وأن بين القتلى الثمانية طفلا، في حين لم يكشف متحدث باسم حاكم الإقليم هوية الضحايا.وجاء الحادث في الوقت الذي أكد فيه مسؤول رفيع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 8 مدنيين بينهم طفلا بضربة جوية في افغانستان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 8 مدنيين بينهم طفلا بضربة جوية في افغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).